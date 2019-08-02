Мэрия Москвы согласовала два стотысячных митинга на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала два митинга 10 и 11 августа на проспекте Сахарова, сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Согласованная численность каждого — до 100 тыс. человек.

«31 июля в правительство Москвы поступили два уведомления от группы граждан. Организатор митингов — Виктор Шендерович. В правительстве Москвы согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9»,— сообщил господин Олейник (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Шендерович написал в Facebook, что не имеет никакого отношения к заявке на митинг. «Узнал, что моя фамилия фигурирует в заявке на митинги 10 и 11 августа. Очень хочется посмотреть на подпись и узнать, кто ее ставил»,— написал он. Позднее он уточнил, что, вероятнее всего, речь шла об его однофамильце муниципальном депутате Кунцево Денисе Шендеровиче. Денис Шендерович подтвердил в Facebook эту информацию.

Накануне господин Олейник сообщил, что мэрия одобрила заявку незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Елены Русаковой на проведение 10 августа митинга на проспекте Сахарова. Госпожа Русакова факт договоренности также отрицала.

Заявки на проведение акции 10 и 11 августа подавали несколько незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — Елена Русакова, Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Среди предложенных госпожой Русаковой вариантов были: шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте и митинги на Волхонке или на площади Свободной России. Господин Клочков и госпожа Вихарева предлагали шествие от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади с митингом на площади и митинг на Новом Арбате.

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, и заявили, что согласовали акцию на проспекте Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали. Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа, поскольку мероприятие незаконно.

Напомним, после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обвинение предъявлено пятерым фигурантам дела. По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

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