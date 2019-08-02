Россия предложила США не развертывать новые ракеты после прекращения ДРСМД

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в регионах, где нет американских ракет того же класса. С таким заявлением министерство выступило на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В российском МИДе заявили, что прекращение действия Договора о РСМД требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США. «Наша страна прошла свою часть пути. Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД»,— говорится на сайте российского МИДа.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Российский МИД несколькими часами ранее заявил, что договор, просуществовавший более 30 лет, был прекращен по инициативе США. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за выход США из договора и прекращение ДРСМД на Россию.

Китай также выступил с заявлением относительно прекращения действия ДРСМД. По словам главы МИД КНР Хуа Чуньина, принимая решение о выходе из договора, «США полностью игнорируют свои международные обязательства» и «ставят под угрозу региональный мир и безопасность».

За несколько дней до даты окончания действия ДРСМД в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации, темой которых стала проблема контроля над ядерным вооружением. По словам заместителя российского МИДа Сергея Рябкова, ход встречи в Швейцарии показал, что задача США — поставить под контроль российские тактические ядерные заряды и ввести в число подписантов новых соглашений Китай, который отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Подробнее об итогах переговоров и позициях сторон читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».