Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас. Такое поручение он дал по итогам переговоров 18 июля с президентом России Владимиром Путиным. На них господин Лукашенко предложил снять все вопросы по интеграции до 8 декабря.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией»,— сообщил господин Румас (цитата по «БелТА»).

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.

17 июля президенты России и Белоруссии посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Главы государств присутствовали на службе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.

О вопросах, которые планировали обсудить президенты в поездке, читайте в материале «Ъ FM».