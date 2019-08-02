Зеленский подтвердил заявление главы офиса президента об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. При этом украинский лидер пока не подписал документ, говорится на сайте интернет-представительства господина Зеленского.

«Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку»,— заявил он.

Напомним, о возможной отставке главы офиса президента Украины сообщил канал «24». Он опубликовал фотографию заявления. По данным источников телеканала, Андрей Богдан якобы перейдет на должность председателя Высшего совета правосудия. Замглавы офиса президента Руслан Рябошапка назвал чепухой сообщения о том, что его руководитель Андрей Богдан уходит в отставку.

Андрей Богдан, бывший внештатный советник бизнесмена Игоря Коломойского, стал юридическим советником в штабе Владимира Зеленского зимой 2019 года. Сразу после инаугурации новый президент Украины назначил господина Богдана главой своего офиса.

После парламентских выборов, когда большинство в Верховной раде получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», начался процесс формирования правительства.

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «“Слуга народа” ищет премьера».