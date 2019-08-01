Проверки палаточных лагерей на Кубани не выявили существенных нарушений

После трагедии в Хабаровском крае, где пожар в палаточном лагере унес жизни четырех детей, в Краснодарском крае были проведены внеплановые проверки всех палаточных лагерей. Всего на территории региона их восемь: в Ленинградском, Северском, Тбилисском, Курганинском, Темрюкском и Мостовском районах.

Как рассказал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю Дмитрий Божков, критических замечаний после осмотра палаточных лагерей не было. «Шероховатости режимного характера были доработаны», – сказал он.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» близ Комсомольска-на-Амуре произошел в ночь на вторник, 23 июля. Там находились 189 детей 7–15 лет. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. Погибли четыре ребенка. Пострадали еще четверо детей и пятеро взрослых, получивших несущественные повреждения.

В тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился провести внеплановую проверку на предмет пожарной безопасности в абсолютно всех детских лагерях на территории региона. После администрация края сообщила о закрытии частного палаточного лагеря в Апшеронском районе края. Претензии комиссии были связаны с несоблюдением некоторых правил пожарной безопасности, а также замечаниями к работе пищеблока. Закрытый городок организован на месте бывшего детского лагеря. Дети и взрослые – всего около 650 человек проживали в деревянных домиках и палатках.

Как сообщает “Ъ-Урал”, на территории Свердловской области после аналогичной проверки из-за нарушения пожарной безопасности были закрыты два детских палаточных лагеря.

Дмитрий Михеенко