В Апшеронском районе закрыт частный палаточный лагерь

Проверка лагеря была инициирована после пожара в горнолыжном туркомплексе «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей. В ходе нее выяснилось, что место семейного отдыха в Апшеронском районе работает с нарушениями. В частности, в лагере не соблюдаются некоторые правила пожарной безопасности, есть замечания и к работе пищеблока, сообщает пресс-служба администрации края.

Жители городка обратились с просьбой не закрывать лагерь к губернатору края Вениамину Кондратьеву, который принимал участие в инспекции. По их словам, семейный отдых здесь организован качественно, для детей работают более 40 кружков, проводятся спортивные мероприятия. Глава региона не согласился с доводами людей, указав на несоблюдение ряда требований: «С нарушениями, особенно когда речь идет о пожарной безопасности, лагерь функционировать не должен», – рассказал он.

Закрытый городок организован на месте бывшего детского лагеря. Дети и взрослые – всего около 650 человек проживали здесь в деревянных домиках и палатках.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае случился в ночь на вторник, 23 июля. Сгорели 20 палаток, в которых находились 189 человек. Пострадали 13 человек, в числе которых восемь детей. Четверо из них погибли.

Андрей Ульченко