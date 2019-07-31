На Урале после проверки закрыли два палаточных лагеря

На территории Свердловской области из-за нарушения пожарной безопасности закрыли два детских палаточных лагеря. Проверку проводили сотрудники МЧС, прокуратуры и управления образования.

Как сообщили в МЧС, нарушения нашли в лагерях в Полевском, Нижнем Тагиле, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье. Лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах уже закрыты, по остальным ведомство принимает меры. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

«Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты МЧС отмечают отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 м)»,— сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего на учете в МЧС зарегистрирован 71 загородный оздоровительный лагерь и пять палаточных лагерей в Арамиле, Серове, Краснотурьинске. Еще два лагеря начнут работать с августа в Березовском и Верхней Салде. Проверки в детских лагерях Урала проходят после гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае. Пожар в горнолыжном комплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Гибель детей привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

Подробнее о пожаре в «Холдоми» — в публикации “Ъ” «Пожар в "Холдоми" привел к арестам»

О том, как ситуация в «Холдоми» повлияет на детские лагеря — в публикации “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок»