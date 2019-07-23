После трагедии в Хабаровском крае на Кубани проверят все детские лагеря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился провести внеплановую проверку на предмет пожарной безопасности в абсолютно всех детских лагерях на территории региона. Это, по его словам, связано с трагическими событиями в Хабаровском крае.

«Трагические события в Хабаровском крае в палаточном городке показали, что мы не всегда готовы к внештатным ситуациям. Но когда речь идет о жизнях детей, компромиссов быть не может. Я выражаю соболезнования семьям погибших детей, это самое страшное, что может быть для родителей», - сообщил глава региона в социальных сетях.

Как сообщал “Ъ”, в ночь на вторник, 23 июля, пожар уничтожил детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Погибли три девочки и мальчик из Комсомольска-на-Амуре, пострадали еще восемь человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В качестве вероятной причины пожара в ведомстве называли сушку одежды на обогревателях в палатках.

Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов подключиться к проверкам. «Комиссии должны подходить к этому вопросу жестко. Если есть нарушение — лагерь закрывается до того момента, пока его не устранят, поблажек не будет никому», - пишет губернатор.

Также, по мнению главы Кубани, необходимо еще раз провести в во всех детских лагерях эвакуационные учения. «Дети должны знать, как действовать в подобных ситуациях, что делать и как их избегать», - говорит он.

Дмитрий Михеенко