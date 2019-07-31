Один из арестованных после акции оппозиции 27 июля объявил голодовку

Один из задержанных на акции 27 июля в Москве, Олег Климов, держит голодовку уже в течение трех дней, сообщила в своем блоге зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. Госпожа Меркачева в среду, 31 июля, посетила задержанных на митинге в спецприемнике №1.

По словам члена СПЧ, господина Климова в субботу задерживали дважды — за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде и за участие в несанкционированной акции. При этом сам арестованный утверждает, что «не скандировал никакие лозунги, а просто был пьян». «Второй раз в отношении него уже составили протокол об участии в несогласованной акции»,— уточнила госпожа Меркачева.

В спецприемнике также находится еще один задержанный за участие в акции, который пытается оспорить свой арест. По его словам, в день митинга он работал до 20:00, вход и выход из офиса по пропуску были зафиксированы. «Результат по его делу был опубликован на сайте суда до начала самого процесса и потом удален по требованию судьи (со ссылкой на техническую ошибку)»,— рассказала Ева Меркачева.

Также правозащитница посетила камеру, в которой отбывает 30 суток из-за анонса несанкционированной акции основатель ФБК Алексей Навальный. По словам оппозиционера, все его сокамерники задержаны не по «политическим» статьям. «Сейчас чувствует себя, по его словам, значительно лучше, но не исключает, что как только закончится действие преднизолона — снова может опухнуть. Лечащего врача к арестанту не пустили, несмотря на ходатайство ОНК»,— отметила госпожа Меркачева. «При необходимости» администрация спецприемника пообещала вызвать скорую.

Напомним, 28 июля политика госпитализировали из спецприемника в московскую клиническую больницу №64 с приступом острой аллергии. На следующий день его выписали и доставили обратно. Комментируя случившееся, Алексей Навальный не исключал, что его могли отравить.

По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию 27 июля пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

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