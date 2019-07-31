«Проект» и The Bell рассказали о схеме крышевания банков сотрудниками ФСБ

Издания «Проект» и The Bell рассказали о том, как офицеры ФСБ крышевали банковскую сферу. В материале говорится, что в криминальной схеме также принимали участие менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ), юристы, связанные со спецслужбами, и обнальщики. Ряд фигурантов дела арестован в рамках расследования СКР.

По словам близкого к ФСБ источника изданий, было две общие схемы работы с банками. Первая — это процент от выведенных средств, который составлял 0,1–0,2% от объема операции. Вторая — фиксированные взятки и отказы за нарушения. Бывший совладелец одного из банков сообщил, что банки, которые занимались обналичиванием, управление «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ ставило на «абонентскую плату».

В банки для получения процентов отправляли «подкрышника» — офицера ФСБ (или КГБ) в отставке. Его обычно назначали на должность главы службы экономической безопасности, и он контролировал денежные потоки. Этот человек также собирал информацию о рынке.

Один из примеров — история Александра Железняка, бывшего совладельцы финансовой группы «Лайф». По его словам, в 2014 году он встречался в кафе с экс-главой управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным. Силовик предложил ему схему сотрудничества: вице-президентом опорного для группы Пробизнесбанка делают офицера ФСБ в отставке, ему назначают оклад $120 тыс. в год, выделяют кабинет, машину, водителя и ассистента. После того как это условие будет выполнено, в группе «Лайф» нужно будет уступать долю коммерческой структуре, которая уже будет делить доходы от бизнеса с сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры. Сейчас Александр Железняк и другие акционеры живут за границей.

По данным изданий, сотрудники ФСБ активно работали с региональными управлениями, поскольку в регионах получать средства проще. Перевозили деньги сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», для этого они брали больничный.

Напомним, бывшего главу отдела управления «К» службы экономической безопасности полковника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его сослуживцев подозревают во взяточничестве и мошенничестве. Кириллу Черкалину вменяют хищение 490 млн руб. и получение взятки в $850 тыс. Мосгорсуд арестовал его по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправил в СИЗО. В ходе обысков были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. По делу также арестовали двух других фигурантов.

О ходе расследования — в материале “Ъ” «Трех полковников ФСБ объединило одно уголовное дело».