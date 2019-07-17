Суд заочно арестовал двух фигурантов дела Черкалина

Московский гарнизонный военный суд 10 июля заочно арестовал бывших членов правления Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко и Александра Бондаренко по делу начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на базу суда. Они объявлены в международный розыск.

Господину Столяренко вменяется мошенничество в крупном размере, другому фигуранту дела — соучастие в мошенничестве.

Как уточнил адвокат одного из фигурантов дела Игорь Вербицкий, им вменяется эпизод с предпринимателем Сергеем Гляделкиным. По версии следствия, фигуранты дела ввели в заблуждение предпринимателя «относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы».

Александр Бондаренко является также председателем комитета по инвестициям нефтегазовой компании АО РНГ, Владимир Столяренко — член общественного совета при ФСБ России, профессор ВШЭ.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, курировавший борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревается в хищении 490 млн руб. и получении взятки $850 тыс. Мосгорсуд арестовал Кирилла Черкалина в апреле по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправил в СИЗО. В ходе обысков были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.

Подробнее о развитии дела полковника ФСБ читайте в материале “Ъ”.