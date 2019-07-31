Иран готов продолжить сокращать обязательства по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о намерении иранской стороны продолжить сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры не предпримут шаги для защиты Ирана от американских санкций. Как сообщает Reuters, Иран требует от ЕС гарантий того, что он сможет продавать свою нефть и получать от этого доход.

«Если европейцы не предпримут никаких действий, мы предпримем следующий шаг в сокращении обязательств»,— глава иранского МИДа. Он добавил, что действия европейских партнеров на данный момент «не соответствуют их обещаниям».

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Согласно ему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О приостановке части обязательств по ядерной сделке президент Ирана объявил 8 мая 2019 года, 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу — начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном — в материале “Ъ”.