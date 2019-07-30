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ООН осудила полицию за применение чрезмерной силы на московской акции 27 июля

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека «кажется», что российская полиция применила чрезмерную силу в отношении участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Представитель управления призвал власти России разрешить гражданам проводить мирные собрания без ограничений.

«При контроле за скоплением людей, как в России, так и где-либо еще, применение силы полицией всегда должно быть пропорционально угрозе, если она есть, и должно оставаться крайней мерой»,— цитирует Reuters представителя управления ООН.

Сегодня, 30 июля, мэр Москвы Сергей Собянин назвал применение силы полицией к участникам акции «адекватным». По его мнению, организаторы митинга несколько дней собирались на Трубной площади и полиция не «практически не реагировала». Когда участники акции перешли к «попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских», правоохранительные органы были вынуждены применить силу, заявил мэр.

По итогам акции, на которую по разным данным собралось от 3,5 тыс. до 6 тыс. человек, было задержано 1373 человека, арестованы более 60 человек, возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подробнее о работе силовиков на несанкционированной акции 27 июля читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».

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