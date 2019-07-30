Главные новости к утру 30 июля

Московские суды арестовали 40 человек за участие в несогласованной акции 27 июля. Еще 79 человек получили административные штрафы на общую сумму 1,339 млн руб. Одно дело было прекращено.

BlaBlaCar и другие ресурсы могут заблокировать за сотрудничество с перевозчиками-нелегалами. Общероссийское объединение пассажиров отправило в Госдуму перечень из 229 сайтов, которые торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них — «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», OneTwoTrip, «Туту.ру» и «Связной.Трэвел».

Выписанный из больницы оппозиционер Алексей Навальный не исключил, что его отравили. По словам главы Фонда борьбы с коррупцией, у него никогда ни на что не было аллергии.

Конгрессмены потребовали от президента США Дональда Трампа новых санкций по «делу Скрипалей». По их мнению, принятых мер недостаточно, чтобы привлечь Москву «к полной ответственности за вопиющее использование химического оружия в Европе».