BlaBlaCar могут заблокировать из-за перевозчиков-нелегалов

Сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов могут попасть в черный список сайтов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, сообщает газета «Известия». Общероссийское объединение пассажиров (ООП) 25 июля направило письмо с соответствующей инициативой в Госдуму.

В письме ООП отмечается, что треть автобусных перевозчиков в России работают незаконно. Организация уже сформировала перечень из 229 сайтов, которые торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них — BlaBlaCar, Яндекс.Автобусы, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip, Туту.ру и Связной.Трэвел.

В документе предлагается вести реестр таких сайтов, а тех, кого уличат в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками, — блокировать за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

Инициативу рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Участники рынка предупреждают о риске монополизации отрасли и подорожании билетов.

Как рынок междугородних автобусных перевозок сопротивляется переходу в онлайн — в материале “Ъ”.