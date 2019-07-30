Главные анонсы 30 июля

Состоятся суды по административным делам в отношении задержанных на прошедшей 27 июля в Москве акции оппозиции. Напомним, 29 июля 40 человек получили административные аресты на срок от 3 до 15 суток или штрафы от 10 до 150 тыс. руб. Часть задержанных, на которых были составлены протоколы, отпустили взяв с них обязательство о явке. Среди тех, кого будут судить 30 июля, бывший депутат Госдумы, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков. Как оппозиция готовится к новой акции

В Детройте начнется вторая серия теледебатов среди демократов, претендующих на выдвижение кандидатами на выборах президента США в 2020 году. Всего на кресло в Белом доме претендуют 20 кандидатов. Фаворитами считаются бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Как прошли первые дебаты

В Шанхае начнется 12-й раунд консультаций по торгово-экономическим вопросам Китая и США. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — министр финансов Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Торговая война США и Китая Хроника взаимных ограничительных мер Читать далее

Будет представлен доклад Росстата «Социально-экономическое положение России». Согласно опубликованному 29 июля отчету ведомства, уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9% до 14,3%. Так, у 20,9 млн россиян доходы в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума (10 753 руб.). О новой методологии исчисления уровня бедности

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит по существу дело Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Картина была украдена из музея 27 января. На следующий день полиция задержала похитителя и нашла картину. О последствиях похищения картины