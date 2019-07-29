Россия представила в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила в Совете Безопасности и в Генеральной Ассамблее ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, сообщил «РИА Новости» заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Российский вариант региональной системы безопасности МИД РФ представил 23 июля. Главной задачей концепции является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран залива, на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны. Проект региональной системы безопасности был разработан МИДом на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. В свою очередь глава британского МИД Джереми Хант призвал созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. С инициативой Великобритании согласились Италия, Нидерланды и Франция.

Подробнее о российском варианте концепции читайте в материале “Ъ” «Россия ударила концепцией по коалиции».