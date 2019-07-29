Участники акции в поддержку крымских татар оштрафованы на 20 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. 18 участников акции в поддержку фигурантов дела бахчисарайской ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» у здания Верховного суда (ВС) России, сообщило объединение «Крымская солидарность». Все оштрафованные признаны виновными по ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как передало объединение «Крымская солидарность» из зала суда, все ходатайства адвокатов были отклонены судом, в том числе ходатайство о приобщении к материалам дела видеозаписи с задержания, на которой видно, что акция проходила 1 минуту 15 секунд и была прекращена по требованию сотрудника полиции.

11 июля у здания ВС в Москве были задержаны более 50 человек, пришедших на акцию в поддержку крымских татар, осужденных за терроризм на сроки от 9 до 17 лет за участие в исламской организации «Хизб ут-Тахрир». В этот день в ВС рассматривалась жалоба на приговор одному из членов крымского подразделения запрещенной организации. ВС изменил на три месяца сроки заключения «бахчисарайской четверке». Адвокаты же требовали отмены приговора и называли дело сфабрикованным по религиозно-политическим причинам.

Члены исламской организации «Хизб ут-Тахрир», по заверениям ряда экспертов, не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им сроки от десяти до 24 лет лишения свободы. Еще в феврале правозащитники договаривались с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой о выработке решения проблемы.

Подробнее о проблеме читайте в публикации “Ъ” «Террористов проверят на права человека».