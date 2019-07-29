Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток в исправительной колонии №1 (ИК-1). Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного фонда «Общественный вердикт».

«Информация о возбуждении дела стала известна от источника в следственном управлении, но должным образом адвоката до сих пор никто не уведомил»,— говорится в сообщении. В пресс-службе СУ СКР по Ярославской области отказались от комментариев. По данным правозащитников, потерпевшими по уголовному делу пока никто не признан. «Общественный вердикт» представляет интересы одного из осужденных Джошгуна Ахмедия Оглы Абдуллаева.

Новое видео издевательств над заключенными ИК-1, записанное в феврале 2016 года, «Новая газета» опубликовала 17 июля. На записи сотрудники УФСИН по Ярославской области пытаются силой вывести из камеры штрафного изолятора заключенного Андрея Иванова, а сокамерники не дают им этого сделать. Лежащего осужденного Абдуллаева избивают ногами. В «Общественном вердикте» утверждают, что администрация колонии и УФСИН « скрыли эти факты во время масштабной проверки исправительных учреждений».

«Мы опасаемся, что расследование будет проводиться не лучшим образом. Как показала практика работы с Заволжским следственным отделом (он возбудил новое дело.— “Ъ”), все жалобы и сообщения о пытках, которые попадали в этот отдел, не приводили к возбуждению уголовных дел. Совершенно непонятно, почему дело возбуждено именно этим отделом, если материалы были выявлены в результате расследования, которое проводит ГСУ СК. На сегодняшний день нет никаких сведений о задержаниях и арестах, как это было год назад, ничего не известно о том, проводятся ли следственные действия. Есть серьезные опасения, что дело пытаются замять»,— приводит фонд слова адвоката Ирины Бирюковой.

УФСИН по Ярославской области ранее сообщало, что проводит служебную проверку после публикации «Новой газеты».

Другое уголовное дело об избиении заключенного ИК-1 Евгения Макарова (вышел на свободу в октябре 2018 года) было возбуждено 20 июля 2018 года после публикации видео в «Новой газете». На данный момент обвиняемые (15 бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области) знакомятся с материалами дела.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «СКР расследовал дело о пытках в ярославской колонии».

Александр Тихонов, Ярославль