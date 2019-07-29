Главные анонсы 29 июля

Истекает срок содержания под стражей задержанных на акции оппозиции 27 июля. По данным «ОВД-Инфо», их не менее 152 человек. Активистов должны или отпустить, или осудить по административной статье (чаще всего применяется штраф или административный арест), или предъявить им обвинения по уголовной статье и избрать меру пресечения (арест, домашний арест, подписка о невыезде). Официальной информации о том, какие обвинения предъявят большинству задержанных, нет. Подробнее об акции

В Севастополе премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное реализации в Крыму национальных проектов. Участие примут заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский. О нацпроектах

Господин Медведев также проведет встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. О назначении нового главы Севастополя

Чем известен Михаил Развожаев Читать далее

В Москве глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с председателем Генеральной ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой.

Арбитражный суд Амурской области проведет заседание по иску компании «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна к банку «Восточный». «Финвижн» требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций, а также сам допвыпуск. Напомним, в июне российский суд вновь встал на сторону неконтролирующего акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал мажоритарного акционера кредитной организации — фонды Baring Vostok Майкла Калви — незамедлительно продать тому 9,99% акций банка. Подробнее

Гагаринский районный суд Москвы, как ожидается, огласит приговор бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. Он обвиняется в хищении средств при производстве обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы. При этом Генпрокуратура просит удовлетворить иск к подсудимому на 263 млн руб. Гособвинение запросило девять лет колонии строгого режима. Подробнее о деле

Чем известен Олег Коршунов Читать далее

В Москве на арене «Лужники» состоится концерт немецкой рок-группы Rammstein. Ранее шоу перенесли из «ВТБ Арены» — вместимость «Лужников» в три раза больше. Подробнее