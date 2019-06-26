С обвиняемого в организации беспорядков лидера оппозиции Грузии сняли неприкосновенность

Члены парламента Грузии проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. На заседании комитета по процедурным и правовым вопросам решение было принято 15 голосами против 4, сообщает «Рустави-2». Сторонника бывшего президента страны Михаила Саакашвили обвиняют в организации массовых беспорядков.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры Грузии Амиран Булуашвили сообщил парламенту, что против господина Мелии заведено уголовное дело. По версии Генпрокуратуры, сторонник господина Саакашвили организовал массовые беспорядки возле здания парламента 20 июня, в результате которых пострадали полицейские и участники акции. Сам Никанор Мелия отвергает все обвинения.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов, согласно регламенту, занял кресло спикера грузинского Парламента.

В последующие дни протесты продолжились. Спикер грузинского Парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером. Однако акции все еще продолжаются.

21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроков запрета.

Об экономических последствиях временного прекращения полетов в Грузию читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».