Налоговая служба США рассылает предупреждения держателям криптовалют о возможных нарушениях

Налоговая служба США (IRS) начала предупреждать держателей криптовалют о возможных нарушениях федерального налогового законодательства. Письма будут доставлены более чем 10 тысяча налогоплательщиков до конца августа, сообщает The Wall Street Journal.

«Налогоплательщики должны относиться к этим письмам очень серьезно»,— сказал комиссар налоговой службы Чак Реттиг. Конкретных пояснений о возможных нарушениях налогового законодательства он не привел.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что криптовалюту могут использовать для отмывания денег и финансирования терроризма. В частности министр раскритиковал Facebook, за планы по созданию своей виртуальной валюты Libra. Также с критикой криптовалюты Facebook выступал и президент США Дональд Трамп. В частности, он написал в Twitter, что технологические гиганты, запускающие собственную цифровую монету, должны подчиняться всем банковским правилам. Напомним, что запуск Libra ожидается в начале следующего года. Глава блокчейн-подразделения соцсети Дэвид Маркус обещал, что криптовалюту не запустят, пока все разногласия с регуляторами не разрешатся. Осенью этого года свою криптовалюту должен запустить мессенджер Telegram Павла Дурова. Аналитики опасаются, что новая цифровая монета тоже может попасть под регулирование американских властей.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Криптовалюту Facebook видят как скрытую угрозу».