Минфин США обеспокоен планами Facebook по запуску криптовалюты

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что его министерство обеспокоено возможными последствиями запуска криптовалюты Libra соцсетью Facebook. Во время брифинга господин Мнучин заявил: «Министерство финансов крайне обеспокоено тем, что Libra может быть использована в преступных целях, в том числе для отмывания денег и спонсирования террористов. Криптовалюты, такие как биткойн, были использованы для спонсирования незаконной деятельности на миллиарды долларов... Это реальная угроза для национальной безопасности».

Планируемый запуск криптовалюты Facebook уже привлек внимание регуляторов по обе стороны океана. Ранее озабоченность проектом цифровой валюты от социальной сети Марка Цукерберга выразили также глава ФРС США Джером Пауэлл, а также президент Дональд Трамп, который заявил, что криптовалюты не являются деньгами и не имеют никакой ценности. Он добавил, что, если компании вроде Facebook хотят «стать банками», они должны получить банковскую лицензию и руководствоваться регуляторными правилами для банков.

Сегодня же глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус выступит в комитете по банковскому рынку Сената США. В своей заготовленной речи господин Маркус отмечает, что Facebook не намерена запускать собственную криптовалюту, пока не получит одобрение регуляторов и правительства.

Кирилл Сарханянц