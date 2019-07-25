СБУ сообщила об отсутствии оснований для задержания российских моряков

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, что отпустила российских моряков с задержанного танкера Nika Spirit (ранее называвшийся Neyma), поскольку экипаж не нарушал законов Украины и норм морского права.

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям»,— сообщила в Facebook пресс-служба СБУ. В сообщении говорится, что Украина «является правовым государством» и придерживается международных норм.

Сегодня, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с прокуратурой страны задержала российский танкер Nika Spirit за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Служба безопасности Украины задержала, а затем отпустила экипаж судна.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».