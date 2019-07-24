Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

Работа Facebook и Instagram после сбоя восстановлена, сообщили ТАСС в представительстве социальной сети в России. «Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки»,— говорится в сообщении.

Напомним, первые сбои были зафиксированы на сайте Downdetector после 15:00 мск. О неполадках заявили пользователи из России, Польши, с Украины, из Литвы, Франции, Ирландии, Дании, Германии, Швейцарии, Хорватии, США и Бразилии. У 16% пользователей возникли проблемы со входом в сеть по своему логину и паролю, 17% не могут просматривать ленту.