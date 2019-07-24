В работе Facebook и Instagram произошли сбои

Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.

Первые сбои были зафиксированы после 15:00 мск. О неполадках заявили пользователи из России, Польши, Украины, Литвы, Франции, Ирландии, Дании, Германии, Швейцарии, Хорватии, США и Бразилии. У 16% пользователей возникли проблемы со входом в сеть по своему логину и паролю, 17% не могут просматривать ленту.

Также нарушена работа сети Instagram. Сбои зафиксированы в Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии и США. Просматривать ленту не могут 47% пользователей, зайти на сайт — 38%.

«Нам известно, что некоторые люди испытывают трудности в доступе к приложениям семейства Facebook. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее, и просим прощение за предоставленные неудобства»,— заявили “Ъ” в Facebook.