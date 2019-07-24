Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», расширяющие круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Согласно поправкам, меняется величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума. Увеличивается и возраст детей, которым положены выплаты, с 1,5 до 3 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщается на сайте Госдумы.

Расходы на реализацию закона о повышении детских пособий в 2020 году составят 74,9 млрд руб., из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд руб.

Напомним, о необходимости повысить «историческое, очень маленькое пособие» в 50 руб. Дмитрий Медведев заявил 18 июня. Позднее президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии, анонсировал повышение пособия до 10–11 тыс. руб.

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».