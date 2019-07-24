В Донецкую область перебросили спецназ из-за беспорядков при подсчете голосов

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области. Это связано с беспорядками при подсчете голосов на выборах в Верховную раду, следует из сообщения в официальном Twitter–аккаунте ведомства.

«Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки»,— отметило ведомство.

Напомним, что Донецкая область лидировала по количеству нарушений во время проведения выборов в Верховную раду Украины. В день выборов к 12:00 из этого региона поступило 87 жалоб.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Явка составила 49,84%. По результатам обработки 97,05% протоколов больше всего голосов получила партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,13%). На втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука (13,04%), на третьем — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%).

Подробнее о выборах на Украине — в материале “Ъ” «"Слугами" вперед».

Как будет действовать оппозиция после выборов — в публикации “Ъ” «Первые среди радных».