Итоги парламентских выборов на Украине. Последние данные

21 июля на Украине состоялись выборы в Верховную раду. Явка составила 49,84%.
Выборы проходят по смешанной системе. 225 депутатов выбирают по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (число округов сократилось на 26 из-за присоединения Крыма к России).
Данные по партийным спискам после обработки 97,05% протоколов:
Только эти партии преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в парламент.
Депутатами Верховной рады также могут стать около десяти одномандатников от других партий.
По оценке штаба «Слуги народа», партия выигрывает в 125–127 одномандатных округах. В таком случае она сможет рассчитывать на большинство в Раде без коалиции с другими политическими силами.
Правоохранительным органам в день выборов сообщили о более чем двух тысячах нарушений, однако ЦИК отмечает, что серьезных нарушений, способных повлиять на результат голосования, не произошло.
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