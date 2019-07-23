Яшин обжаловал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин подал жалобу в Мосгоризбирком после отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму. «В общей сложности мы подготовили обоснованные возражения на 252 забракованные подписи. Напомню, что для регистрации мне надо "отбить" всего 133»,— написал он на странице в Facebook.

По словам господина Яшина, текст апелляции составляет 24 страницы. В документе по пунктам обосновывается несостоятельность решения избиркома об отказе в регистрации на выборах. «В частности, мы передали в комиссию почти две сотни копий паспортов и заявлений граждан, чьи подписи признаны недействительными и которые подтверждают свое волеизъявление»,— написал Илья Яшин.

Напомним, 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Тем из них, кто выдвинулся не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо было собрать около 5 тыс. подписей. По итогам проверки подписей в регистрации было отказано оппозиционным кандидатам, в частности, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову и Илье Яшину. Всего отказ получили 57 человек. Кандидатами зарегистрированы 233.

20 июля состоялся согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием пересмотра отказов в регистрации оппозиционным кандидатам. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 22,4 тыс. человек, МВД сообщало о 12 тыс. участников митинга.

Подробнее о митинге на проспекте Сахарова — в публикации “Ъ” «Оппозиция не хочет держать себя в рамках».

Подробнее о ситуации с выборами — в публикации “Ъ” «Мосгоризбирком прибавил в безотказности».