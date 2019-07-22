Российский профсоюз моряков рекомендовал не устраиваться на суда, следующие на Ближний Восток

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) рекомендовал не идти работать на суда, которые идут на Ближний Восток. Об этом говорится в заявлении организации по поводу задержания Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero.
По мнению РПСМ, обстановка в регионе «становится опасной», «она угрожает торговому мореплаванию и мировой экономике в целом, здоровью и жизням моряков в частности».
«Если отказаться от рейса не получается, члены экипажа должны действовать согласно инструкциям и правилам, принятым на торговом флоте, и в частности, следовать политике безопасности судоходной компании»,— отмечается в сообщении.
РПСМ также присоединился к призывам освободить танкер и членов его экипажа.
Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он был задержан, поскольку проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.
Задержание танкера могло стать ответом на арест властями Гибралтара 4 июля иранского танкера, предположительно, перевозившего нефть в Сирию в обмен санкций. Тегеран пообещал принять меры из-за задержания судна.
О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».
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