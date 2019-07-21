Министру экологии Иркутской области объявлено предостережение в связи с паводками

Прокуратура Иркутской области объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии региона Андрею Крючкову. Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, предостережение внесено заместителем прокурора региона Романом Шергиным «в целях недопустимости создания неблагоприятной экологической обстановки».

«В результате затопления населенных пунктов Иркутской области было образовано скопление значительного количества отходов, включая разрушенные дома и постройки, в том числе были загромождены русла крупных рек Уда, Бирюса, Ия, Чуна, Ока и их береговые полосы»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, ситуация требовала «незамедлительной разработки проектно-сметной документации на расчистку водных объектов, определения специализированной организации по выполнению водохозяйственных мероприятий».

Напомним, 25 июня на территории Иркутской области начался сильный паводок, в результате которого было подтоплено 109 населенных пунктов. 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. 3,5 тыс. жилых домов признаны негодными к восстановлению, более 500 из них полностью снесло водной стихией. Пострадавших около 40 тыс. человек.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».

Екатерина Еременко, Иркутск