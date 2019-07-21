ЦИК Украины: выборы в Верховную раду проходят в штатном режиме

Выборы в Верховную раду 21 июля проходят в штатном режиме, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Конопольский. «Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, к этому моменту не зафиксировано»,— сказал он на брифинге (цитата по «Громадьске»). Господин Конопольский при этом отметил, что финальную явку предсказать невозможно.

Национальная полиция Украины сообщает на официальной странице в Facebook, что в правоохранительные органы на 15:00 поступило 1225 жалоб на нарушения.

О выборах в Верховную раду — в публикации “Ъ” «"Слугами" вперед».