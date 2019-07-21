21 июля, воскресенье
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В Московских аэропортах задержаны и отменены 23 рейса

В аэропортах Москвы сегодня, 21 июля, задержаны и отменены 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». К 12:40 во Внуково задержано 10 рейсов, один отменен. В Домодедово задержано семь рейсов, три отменено. В Шереметьево задержано два рейса. Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский не сообщается.

Напомним, что сегодня в Москве ожидается гроза и порывистый ветер. Температура воздуха днем ожидается не выше +21—23°C.

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