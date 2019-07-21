Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье

Дождь, гроза и местами порывистый ветер ожидается в Москве в воскресенье, 21 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице поднимется не выше +21—23°C. В ночь на понедельник ожидается похолодание до +12°C. Порывы в воскресенье ветра достигнут до 5—10 м/с.
Из-за сильного ветра, дождя и гроз в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.
О том, кто и когда разработал науку прогнозов погоды, читайте в материале “Ъ” «Люди особой погоды».
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