Президент Эквадора заявил о доказательствах шпионажа Ассанжа в посольстве

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о доказательствах того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж занимался шпионажем в посольстве страны в Лондоне. «У нас есть все доказательства того, что комната, в которой находился Ассанж, была превращена в центр шпионажа, откуда можно было наблюдать, обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран»,— сказал господин Морено на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео (цитата по ТАСС).

Как сообщал CNN, со ссылкой на данные, собранные по заказу правительства Эквадора, господин Ассанж во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне якобы регулярно встречался с хакерами, а само посольство превратил в командный центр, откуда руководил «сливом» провокационных материалов, направленных на подрыв президентской кампании 2016 года в США.

Ранее суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже основателя WikiLeaks и его соратника, гражданина Швеции Ола Бини. Господина Бини задержали в Эквадоре в апреле. Он, как утверждает МВД, поддерживал связь с экс-главой МИД страны Рикардо Патинью. Вдвоем они якобы дважды летали в Перу и Испанию.

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Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».