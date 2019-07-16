CNN: Ассанж руководил вмешательством в выборы США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в период своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне регулярно встречался с хакерами. Само же посольство превратил в командный центр, откуда руководил «сливом» провокационных материалов, направленных на подрыв президентской кампании 2016 года в США. Об этом сообщает телеканал CNN, получивший доступ к эксклюзивным данным, собранным компанией UC Global по заказу правительства Эквадора.

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Как отмечает CNN, из этих данных следует, что Джулиан Ассанж якобы встречался с российскими хакерами и специалистами по взлому сетей из других стран, иногда общаясь с ним по нескольку часов подряд. Некоторые приходившие к нему закрывали лица, чтобы не быть опознанными охраной, с некоторыми он беседовал в женском туалете. Полученную от них информацию он иногда лично сливал в сеть, иногда пересылал своим людям из WikiLeaks.

По данным UC Global, особенно активно эти встречи, пересылка данных и публикация раздобытых хакерами материалов происходили в преддверии американских выборов 2016 года. За один только июнь 2016 года, когда на серверы Национального комитета Демократической партии (DNC) США была осуществлена кибератака, к господину Ассанжу в посольство 75 раз приходили посетители, в том числе и граждане России. Среди них в докладе UC упоминаются некая Яна Максимова, а также сотрудники агентства RT, включая и руководителя лондонского бюро Николай Богачихин. Авторы доклада подчеркивают, что «нет никаких сомнений в наличии доказательств» того, что у господина Ассанжа «были связи с российскими спецслужбами».

Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».

Алена Миклашевская