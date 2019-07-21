НАТО призвало Иран освободить задержанные танкеры

НАТО осуждает задержание Ираном двух танкеров Stena Impero и Mesdar в районе Персидского залива, говорится в заявлении на сайте альянса. «Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой явный вызов международной свободе навигации. Мы призываем Иран немедленно освободить суда и членов их экипажей»,— заявили в НАТО.

Альянс поддерживает «все дипломатические усилия» для решения ситуации. «Соединенное Королевство дало ясно понять, что в его приоритетах урегулирование ситуации посредством диалога и дипломатии»,— сказано в сообщении организации.

Ранее Великобритания отправила письмо в Совет Безопасности ООН, в котором назвала задержание Stena Impero «незаконным вмешательством».

Напомним, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь. МИД Великобритании пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».