Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой российских С-400

Вашингтон разочарован покупкой Анкарой российских систем С-400, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Итоги беседы были опубликованы в пресс-релизе американского ведомства.

«Госсекретарь передал (господину Чавушоглу.—“Ъ”), что США разочарованы приобретением Турцией российских ЗРС С-400»,— говорится в распространенном сообщении.

Также господин Помпео выразил турецкой стороне соболезнования в связи с недавним убийством сотрудника генконсульства Турции в иракском Эрбиле. 17 июля неизвестный открыл огонь из двух пистолетов по дипломату и его спутникам в одном из ресторанов города.

Напомним, поставка российских С-400 в Турцию началась в середине июля. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400. 18 июля Белый Дом США заявил, что участие Турции в программа самолетов-истребителей F-35 теперь «невозможно», но отложил решение о возможных санкциях. Москва, в свою очередь, предложила поставить Анкаре российские Су-35 вместо F-35.

О том, почему Вашингтон отложил санкции против Анкары, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».