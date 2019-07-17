В Ираке убит сотрудник генконсульства Турции

В иракском городе Эрбиль в результате вооруженного нападения погиб сотрудник генконсульства Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu. Неизвестный открыл огонь из двух пистолетов по дипломату и его спутникам в одном из ресторанов города. От полученных ранений сотрудник дипмиссии скончался на месте.
Также погиб один гражданин Ирака. Еще один получил ранения.
«Я осуждаю вооруженное нападение на сотрудников турецкой дипмиссии в Эрбиле. Мы содействуем иракским и местными властям в деле скорейшей поимки виновных»,— написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.
МИД Турции сообщил, что контактирует с властями Багдада и Эрбиля для выяснения всех деталей происшедшего.
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