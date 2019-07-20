Российские синхронисты взяли золото чемпионата мира в произвольной программе

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева одержали победу в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Россияне получили 92,9667 балла, показав программу «Стиляги». Второе место занимают итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини с 91,8333 балла. На третьем — японцы Ацуси Абэ и Юми Адати с 90,4000 балла.

Ранее Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся 12 июля. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград.

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».