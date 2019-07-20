Алжирцы во Франции отпраздновали победу на Кубке Африки без жертв и разрушений

Всю ночь на 20 июля на улицах французских городов веселились футбольные болельщики. Они праздновали победу команды Алжира на Кубке Африки. Главные торжества развернулись в городах, где живет больше всего выходцев из Алжира и их потомков — Марселе, Париже и Лионе.

Победы сборной Алжира на Кубке Африки до этого отмечали слишком бурно. Так, 11 июля в честь праздника болельщики даже разграбили два магазина близ Триумфальной арки.

Правые воспользовались этим для того, чтобы еще раз обвинить правительство в бездействии и попустительстве «иностранцам». Накануне финала председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обратился к молодым болельщикам: «Франция вас приняла, кормила, дала образование, но если вы предпочитаете Алжир, возвращайтесь туда». «Перекрытия дорог, агрессия, грабежи, антифранцузские выступления, дела алжирских "болельщиков"... пора дать финальный свисток»,— поддержала его в Twitter Марин ле Пен.

Полиция старалась не допустить погромов. Их удалось избежать 14 июля, удалось и прошедшей ночью. Власти действовали не только полицейскими методами — для того, чтобы увести толпу с Елисейских полей, огромный экран для прямой трансляции матча был установлен возле здания Института Арабского мира. Праздники этой ночью прошли шумно, но без серьезных инцидентов, по всей стране было задержано 198 слишком бурных болельщиков, как сообщило к шести утра Министерство внутренних дел.

Алексей Тарханов, Париж