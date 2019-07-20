Почему японцы не общаются в самолетах и кто самый строгий родитель в британских семьях Любопытные сообщения и исследования 15–19 июля

Вежливость — помеха разговорам

Японские авиапассажиры оказались менее общительными, чем жители других стран. Только 15% респондентов признались, что готовы завязать разговор с незнакомцем в самолете. Это объясняется культурными особенностями страны: японцы из вежливости и уважения к личному пространству не готовы лишний раз беспокоить своих соседей в дороге. Кто еще попал в рейтинг — в материале “Ъ”.

Классика выходит из моды

Классический костюм, как мужской, так и женский, теряет свое значение. Мнения немцев о том, хорошо это или плохо, разделились почти поровну, свидетельствует недавний опрос YouGov. 38% респондентов оценивают это явление положительно, 36% — отрицательно. На какие мероприятия немцы предпочитают надевать классический костюм — в материале “Ъ”.

Отцы не решают

Мать — строже отца. Так считают 41% родителей, принявших участие в исследовании компании OnePoll, проведенном среди 2000 взрослых. Как выяснилось, глава семьи уделяет особое внимание в воспитании лишь плохому поведению ребенка, наказывая его за провинности. Так, 31% респондентов сообщили, что отцы поддерживают дисциплину, тогда как 28% отдали предпочтение в этом вопросе матерям. Как британские родители воспитывают детей — в материале “Ъ”.

Реклама мешает просмотру

Влиятельные блогеры в Instagram (так называемые инфлюенсеры) привлекают все меньше лайков, репостов и комментариев к своим спонсорским постам. В первом квартале 2019 года показатель вовлеченности снизился до 2,4%, хотя три года назад он составлял 4% за тот же период. Как аудитория Instagram теряет интерес к постам блогеров — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Евгений Федуненко