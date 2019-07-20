Японцы меньше всех общаются с незнакомцами в самолете

Японские авиапассажиры оказались менее общительными, чем жители других стран. Только 15% респондентов признались, что готовы завязать разговор с незнакомцем в самолете. Это объясняется культурными особенностями страны: японцы из вежливости и уважения к личному пространству не готовы лишний раз беспокоить своих соседей в дороге. К таким выводам пришла компания Expedia, опросив более 18 тыс. путешественников из 23 стран мира. Японцы предпочитают занять место у прохода, а не у иллюминатора. 79% респондентов делают это, чтобы было проще пройти в туалет. Если же места у них окажутся не у прохода, то 48% постараются аккуратно выйти к туалету, не разбудив соседа, а 20% будут ждать, когда он проснется.

Также менее склонны завязать разговор с незнакомцем жители Гонконга (24%), Германии (26%), Австралии (27%) и Южной Кореи (28%). В свою очередь, самыми разговорчивыми оказались респонденты из Индии (60%), Мексики (59%), Бразилии (51%). При этом австралийцы больше всех готовы помочь соседу положить багаж на полку (50%). А индийцы с большей вероятностью дадут какие-либо рекомендации или совет незнакомцу (38%). Среди респондентов из Японии таких набралось лишь 3%. Бразильцы больше всех (31%) готовы пропустить на контрольно-пропускном пункте аэропорта тех, кто опаздывает на свой рейс. Японцы и здесь также оказались в конце списка — только 5% респондентов уступят свое место в очереди. Это объясняется их любовью к порядку и плохим знанием английского языка.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».