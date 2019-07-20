Куда немцы ходят в классических костюмах

Многие организации в Германии в последнее время снизили требования к внешнему виду сотрудников. Этот тренд, зародившийся в мире быстрорастущих стартапов, перекинулся на более консервативные сферы, включая политику и традиционный бизнес. Финансовый эксперт в яркой рубашке с закатанными рукавами или менеджер в поло и джинсах стали привычным явлением. Такой внешний вид, считают эксперты, позволяет специалистам выглядеть более современными, а с другой стороны — делает их ближе к клиентам. А вот классический костюм, как мужской, так и женский, теряет свое значение. Мнения немцев о том, хорошо это или плохо, разделились почти поровну, свидетельствует недавний опрос YouGov. 38% респондентов оценивают это явление положительно, 36% — отрицательно.

В возрастном разрезе особенно жалеет об исчезновении из шкафов классических костюмов поколение от 55 лет и старше (43%). Больше же всего радуются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (41%). В этом вопросе они обгоняют даже 18–24-летних (33%), которые не прочь иногда приодеться для солидности. В общем, лишь четверть опрошенных мужчин и женщин заявили, что носят классические костюмы в офисе (24%). Среди поводов официально принарядиться первое место заняли семейные мероприятия. Более половины (51%) респондентов готовы надеть костюм на свадьбу, крестины и похороны. Также строгий дресс-код не утратил своей актуальности при посещении театра (38%) и выпускного (34%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».