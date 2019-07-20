Кто самый строгий родитель в британских семьях

Согласно исследованию компании OnePoll, проведенному среди 2 тыс. взрослых, 41% родителей считает, что в вопросах воспитания мать строже отца. А трое из десяти респондентов думают иначе, в то время как глава семьи, по результатам опроса, уделяет особое внимание лишь поведению ребенка, наказывая его за провинности. Так, 31% опрошенных сообщили, что отцы поддерживают дисциплину в семье, тогда как 28% отдали предпочтение в этом вопросе матерям.

Несмотря на это, 46% родителей думают, что матери должны следить за выполнением домашнего задания, и лишь 14% считают это заботой отца. Кроме того, 39% говорят, что мамам следует отправлять ребенка спать в определенное время, а 22% оставляют это папам. Определять, сколько времени ребенок проведет за телевизором, 37% считают задачей мамы, 22% — папы, за компьютером — право голоса у отца еще меньше: 20%. Следить за тем, чтобы ребенок доел все на тарелке, также поручается больше матерям (34%), чем отцам (25%), как и за тем, сколько он ест сладкого: 39 и 21% соответственно.

Более трети родителей считают, что прием пищи является основной причиной разногласий, при этом 37% признают, что заботятся о правильном питании ребенка больше, чем о чем-либо другом. Любопытно, что только 31% родителей считают, что воспитывают своих детей в строгости, а 64% называют воспитание «переговорами» и тратят в среднем 24 минуты в день на «сделки» с ребенком. Четверо из десяти опрошенных применяют при этом метод «хороший полицейский/плохой полицейский».

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».