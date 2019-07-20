Как аудитория Instagram теряет интерес к постам блогеров

Влиятельные блогеры в Instagram (так называемые инфлюенсеры) привлекают все меньше лайков, репостов и комментариев к своим спонсорским постам. В первом квартале 2019 года показатель вовлеченности снизился до 2,4%, хотя три года назад он составлял 4% за тот же период. В то же время общая вовлеченность аудитории для обычных постов снизилась с 4,5% в прошлом году до 1,9% в этом. Опрос проводился аналитической компанией InfluencerDB среди более 700 популярных блогеров. В степени вовлеченности учитывалось соотношение между реакцией на пост и количеством подписчиков.

В целом исследователи связывают снижение интереса пользователей к обычным постам с тем, что в соцсети стало слишком много рекламы. У блогеров, которые пишут о путешествиях и традиционно имеют наибольший рейтинг вовлеченности, спад был больше всего — с 8% до 4,5%. Хотя при этом они выкладывают не так много рекламных постов — 5% от общего числа спонсорских записей. Чаще всего товар в соцсети продвигают инфлюенсеры, чьи блоги посвящены моде (25%), еде (12%) и красоте (7%).

Интересно, что, как показало исследование, чем меньше аудитория инфлюенсера, тем чаще и больше его поклонники готовы комментировать и лайкать посты. Так, уровень вовлеченности у блогеров с числом подписчиков от 1 тыс. до 5 тыс. человек составляет 8,8%. А если их количество превышает 10 тыс. человек, то этот показатель уже снижается до 3,6%.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».