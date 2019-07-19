Матч по регби между Россией и Грузией в Тбилиси отменили из-за политической обстановки

В Тбилиси отменили товарищеский матч по регби между Россией и Грузией, который должен был состояться 27 августа в рамках подготовки к Кубку мира в Японии. Причиной этому стала политическая обстановка в Грузии, сообщила Федерация регби России (ФРР).

«К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране»,— заявили в ФРР. Там добавили, что внимательно следили за ситуацией в Грузии, и считают «невозможным» проведение игры.

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Организация при этом по-прежнему ценит партнерские отношения с Союзом регби Грузии, но напоминает, что один из главных принципов игры — солидарность и взаимное уважение, которые не зависят политических, религиозных, культурных и географических разногласий.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в Грузию российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни акции продолжились.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Он вступил в силу 8 июля. Москва при этом не стала вводить экономические санкции против Тбилиси.

Подробнее — в материале “Ъ” «Поздно бить "Боржоми "».

О том, куда едут туристы вместо Грузии, — в материале “Ъ” «Россияне налетались в Грузию».