Полиция не стала возбуждать дело из-за полученного женщиной по почте лекарства для ребенка

Глава московского управления МВД Юрий Титов заявил об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Елены Боголюбовой, заказавшей для своего ребенка-инвалида противосудорожное лекарство «Фризиум». В его состав входит клобазам — запрещенное в России вещество. 16 июля женщину задержали на почте при получении посылки с препаратом.

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ»,— цитирует господина Титова «РИА Новости».

У сына госпожи Боголюбовой редкое неизлечимое генетическое заболевание, лекарство от которого ей посоветовали неврологи. В Минздраве при этом говорили, что лечащий врач не назначал ребенку «Фризиум».

Подробнее о задержании и реакции на него читайте в публикации “Ъ” «Сильнодействующая таможня».