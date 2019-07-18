Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер

Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами. «Правительству принять меры, направленные... на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований»,— говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин ранее заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей, особенно если речь идет об опасных участках дорог. По словам господина Путина, сейчас вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто «подводят под штраф».

Только в 2018 году суммарные доходы компаний, установивших системы фотовидеофиксации в регионах, превысили, по подсчетам “Ъ”, 3,4 млрд руб. Фактическая сумма, скорее всего, значительно больше, так как не все субъекты федерации раскрывают сведения.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Утром штрафы, вечером деньги».

Какие меры вошли в перечень поручений, которые дал Владимир Путин по итогам Госсовета по безопасности дорожного движения, читайте в публикации “Ъ”.